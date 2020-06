Pil: Bagnai (Lega) su dati Istat, sfruttare azione Bce per varare piano di rilancio a sostegno economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La previsione drammatica elaborata dall’Istat sull’economia italiana conferma l’urgenza di varare al più presto "un piano di stimolo a sostegno della domanda interna, anche se il governo sembra non curarsene. A tal fine occorre sfruttare la reale potenza di fuoco: quella offerta dalla Bce". E' quanto dichiara il responsabile economico della Lega, Alberto Bagnai, commentando a caldo il comunicato sulle “Prospettive per l'economia italiana 2020-2021” redatto dall’Istat secondo cui il Pil assisterà a una marcata contrazione nel 2020 con una caduta dell'8,3 per cento, e una ripresa parziale nel 2021, stimando un rialzo del 4,6 per cento. "Nel 2020 l'Istat prevede una caduta dei consumi delle famiglie (-8,7 per cento) a cui si accompagna anche il crollo degli investimenti (-12,5 per cento) a causa del profondo impatto delle misure di lockdown – spiega il senatore della Lega – a fronte di una dinamica tanto grave sarebbe opportuno che il governo si adoperasse per varare al più presto una serie di misure a sostegno dell’economia nazionale sfruttando il vento favorevole offerto dalla Bce che la scorsa settimana ha incrementato di ulteriori 600 miliardi il programma legato all’emergenza pandemica, estendendolo almeno fino al giugno del prossimo anno. Questa opportunità - prosegue - va accolta rivolgendosi con fiducia e decisione al mercato, anziché aspettare, in attesa di irrisori vantaggi di prezzo, che siano istituzioni europee dai contorni tuttora incerti a farlo per noi più avanti, quando il panorama finanziario potrebbe essere più turbolento e gli aiuti si rivelerebbero comunque tardivi", conclude Bagnai.(Com)