Nepal: coronavirus, dimezzata capacità produttiva industrie beni essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione manifatturiera del Nepal si è ridotta drasticamente a causa del calo della domanda dovuto al lockdown per contenere l’epidemia di coronavirus. Lo ha reso noto il ministero dell’Industria e del commercio, precisando che la riduzione della produzione riguarda anche beni essenziali come quelli alimentari. La maggior parte degli stabilimenti situati nei cinque principali corridoi industriali – Attariya-Dhangadhi, Nepalgunj-Kohalpur, Butwal-Belahiya, Pathlaiya-Birgunj e Itahari-Biratnagar – sta operando a bassa capacità. Il ministro Lekhraj Bhatta ha dichiarato che il governo sta lavorando per allentare le restrizioni ed è impegnato in colloqui quotidiani con gli operatori. Secondo il dicastero, la capacità produttiva di dolciumi e snack è al 50-60 per cento. Lo stesso vale per quella di riso, farine e oli, intorno al 55 per cento. L’industria del tè funziona al 30-40 per cento e quella dei mangimi e del pollame al 40 per cento. I caseifici operano a una capacità del 60 per cento. Gli zuccherifici hanno 40 mila tonnellate di zucchero nei magazzini. L’industria dell’acqua minerale è attiva al 60 per cento. (segue) (Inn)