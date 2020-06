Nepal: coronavirus, dimezzata capacità produttiva industrie beni essenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche le case farmaceutiche hanno rallentato la produzione, al 60 per cento, con l’eccezione dell’ossigeno. Complessivamente sono operative 338 fabbriche di beni essenziali su 597 in dieci distretti industriali, in media con una capacità ridotta della metà. Su 11.736 lavoratori impiegati da queste aziende, 4.900 hanno mantenuto il lavoro mentre gli altri sono stati messi in congedo o hanno perso il posto. Anche i produttori di imballaggi, di conseguenza, non sono a pieno regime, ma operano al 40-60 per cento della capacità. Secondo il governo sono in piena attività, invece, i cantieri stradali di manutenzione: nella Valle di Katmandu sono stati riparati 40 chilometri su 41 previsti per l’anno fiscale 2019-20, che terminerà a metà luglio. L’attività di costruzione, al contrario, è indietro, con soli 12 chilometri costruiti sui 30 previsti. (Inn)