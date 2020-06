Thailandia: governo negozia online forniture di riso a paesi vicini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento per il Commercio estero della Thailandia ha intrapreso contrattazioni online per la fornitura di riso a Cina, Malesia, Filippine e Indonesia. Il direttore generale del dipartimento Keerati Rushchano, ha spiegato che il successo delle trattative online condotte con Hong Kong nel pieno dell’emergenza sanitaria globale legata al coronavirus hanno fornito il modello per i contatti in corso con i paesi vicini. I contatti tra funzionari avvengono in videoconferenza tramite il software Zoom, “Il dipartimento intende collaborare con gli esportatori di riso nella verifica del livello di soddisfazione degli importatori, e per informare questi ultimi che la Thailandia è pronta a esportare riso di alta qualità”, ha dichiarato Keerati. Le Filippine hanno aperto la contrattazioni oggi, 8 giugno, con una offerta per un carico di 300mila tonnellate di riso thailandese. Per quanto riguarda invece Malesia e Indonesia, le trattative sono ancora in fase preliminare. (segue) (Fim)