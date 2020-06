Thailandia: governo negozia online forniture di riso a paesi vicini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangkok ha anche sollecitato la Cina a chiudere le trattative in corso per una fornitura di altre 300mila tonnellate di riso, e il relativo memorandum d’intesa potrebbe essere sottoscritto a breve, ha dichiarato il direttore del dipartimento per il Commercio estero. Bangkok sta anche negoziando la fornitura a Pechino di un carico di gomma naturale. La domanda globale di riso è in aumento, ma la Thailandia deve fare i conti con una competizione sempre più agguerrita da parte di paesi come il Vietnam, che ha recentemente revocato il bando temporaneo alle esportazioni di riso varato nel pieno dell’emergenza pandemica, e pianifica di esportarne 7 milioni di tonnellate. La Thailandia punta a esportare quest’anno 7,5 milioni di tonnellate di riso. (Fim)