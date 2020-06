Roma: tenta di lanciarsi dal quinto piano di un hotel, salvato dalla polizia di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, in via S. Lino Papa, poco prima di mezzogiorno, una pattuglia del commissariato di Primavalle è stata inviata con urgenza presso un hotel dove un ragazzo, romeno di 27 anni, era salito al quinto piano con propositi suicidi. Gli agenti, una volta raggiunto il piano e la stanza, hanno trovato il ragazzo già al di là del balcone che si sporgeva nel vuoto. Ma una volta avvicinatisi per tranquillizzarlo, il 27enne, alla vista delle divise, si è ulteriormente innervosito "costringendo" quindi i poliziotti ad indossare delle t-shirt prive di distintivi al fine di poter interagire con lui e provare a calmarlo assecondando le sue richieste. Dopo circa mezz'ora, gli agenti della Polizia di Stato, approfittando di un momento di distrazione del giovane, in maniera fulminea sono riusciti ad afferrarlo portandolo all'interno della stanza. L'uomo, non riuscendo a spiegare i suoi intenti suicidi ed ancora in uno stato di forte agitazione, è stato quindi accompagnato in ospedale per i dovuti accertamenti. (Rer)