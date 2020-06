Migranti: Bernini (FI), governo irresponsabile, rischio nuove tensioni sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sanatoria di 600 mila irregolari decisa dal governo sta esponendo l’Italia al rischio di un’ondata migratoria di proporzioni insostenibili. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Gli sbarchi sono già quintuplicati rispetto a un anno fa, e in ventimila sono pronti a partire dalla Libia e usati come arma di ricatto da Erdogan, nuovo padrone di un Paese su cui l’Italia ha sciaguratamente perso ogni influenza. Il ritorno in mare a pieno regime delle navi Ong - spiega - è l’ultimo tassello che mancava per un ritorno in grande stile ai tempi dei governi Letta e Renzi, mentre già ora il governo ha lasciato solo il Friuli a gestire l’emergenza dei clandestini che arrivano a centinaia dalla Slovenia. In un momento in cui la crisi economica causata dal Covid può diventare una bomba sociale - conclude Bernini - si alimentano così, irresponsabilmente, nuovi focolai di tensione in nome di un’ideologia buonista che calpesta l’interesse nazionale". (Com)