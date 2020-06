Economia: Gualtieri, segnali di ripartenza già in questo mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I recenti dati pubblicati oggi dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) “confermano sostanzialmente le previsioni del governo e indicano la possibilità concreta di una ripresa già nel terzo trimestre”. Lo ha detto quest'oggi Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia e delle finanze della Repubblica Italiana, alla presentazione del Patto per l' Export in corso alla Farnesina. “Cerchiamo di vedere una luce in fondo al tunnel”, ha spiegato Gualtieri, sottolineando come le previsioni Istat indichino “alcuni segnali di partenza già in questo mese”.(Asc)