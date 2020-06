Governo: Crimi, mai visto Conte come competitor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte non è stato mai visto come un competitor: lo ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, ai microfoni di “24Mattino” su Radio24. "Mai visto Conte come un competitori. Oggi come mai il M5s lo sostiene, tutte le anime sono concordi su questa linea, che voglio confermare con massima chiarezza", ha dichiarato Crimi. "La squadra di governo ha gestito la situazione al meglio, rispetto invece a qualche consiglio regionale ancora nella bufera. Non si cambia squadra", ha aggiunto. Parlando invece del futuro del M5s, il leader pentastellato ha spiegato: "Il Movimento non ha bisogno di una testa o due, ma di riscoprire idee più che leader. Il Movimento ha la capacità di mettere al centro le idee e questo viene fuori oggi ancora di più. Alessandro (Di Battista) è una grande risorsa che porta entusiasmo e visione di obiettivo e futuro, così come Di Maio. Tutti insieme facciamo squadra. Lo abbiamo dimostrato con il reddito di cittadinanza", ha concluso Crimi.(Rin)