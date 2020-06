Senato: in Aula questa settimana mozioni su test sierologici e decreto giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 9 giugno, alle 12. All'ordine del giorno ci sono le mozioni sui test sierologici per il coronavirus e sulle iniziative per affrontare l'emergenza climatica. Nelle sedute di questa settimana l'Aula esaminerà anche il decreto legge sulla proroga delle intercettazioni e sulle sospensioni processuali e quello in materia di studi epidemiologici e statistici sul Sars-CoV-2. Per quanto riguarda i lavori nelle commissioni, domani, alle 9, in commissione Istruzione sarà ascoltato il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini sulle iniziative connesse all'emergenza Covid. Mercoledì, la commissione Infanzia, alle13.30, svolgerà l'audizione del ministro per le Pari opportunità Elena Bonetti sulle misure per le famiglie e i minori durante l'emergenza coronavirus. Alle 14, invece, il Comitato Schengen, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio in area Schengen, ascolterà il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo sulla regolarizzazione dei migranti.(Rin)