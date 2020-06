Libia: per il presidente del parlamento di Tobruk Saleh l'intervento turco ha complicato la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Dichiarazione di pace del Cairo è la soluzione più appropriata alla crisi libica, culminata in consultazioni locali e internazionali. Lo ha affermato il presidente della Camera dei rappresentanti libica (parlamento Tobruk), Aguila Saleh. Saleh ha affermato che il Consiglio di Stato con sede a Tripoli sta beneficiando dello status quo e il suo interesse è di continuare la crisi. "La ripresa della produzione di petrolio è direttamente collegata al cessate il fuoco", ha aggiunto Saleh nelle dichiarazioni della stampa, sottolineando: "Non c'è petrolio con le pistole". Saleh ha sottolineato che l'intervento turco "ha contribuito a complicare la scena in Libia".Il politico libico ha indicato che il rifiuto dell'iniziativa egiziana "porterà alla continuazione delle battaglie militari, costringendo l'Esercito nazionale libico a rispondere a qualsiasi minaccia". Il presidente del parlamento libico ha suggerito che ciascuna delle regioni della Libia (Cirenaica, Tripolitania e Fezzan) sceglie i propri rappresentanti nel nuovo organo politico, sottolineando che "non c'è disaccordo con la leadership dell'esercito di Khalifa Haftar e tutti ci battiamo per lo stesso obiettivo, anche se vi sono divergenze d’opinione in proposito".(Bel)