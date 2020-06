© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, informa che l'app Immuni "è stata scaricata da oltre due milioni di persone" e su Twitter aggiunge: "Da oggi inizia la sperimentazione in Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia. Gradualmente sarà estesa a tutte le altre Regioni. Un grazie alla ministraPaola Pisano e al suo staff. Se non l'avete ancora fatto, scaricatela". (Rin)