Auto: Nissan, membri Alleanza si sostengono a vicenda

- I membri dell'Alleanza composta dalle case automobilistiche Renault-Nissan-Mitsubishi devono sostenersi a vicenda, a patto che venga assicurata la loro competitività. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano francese "Les Echos" presidente e amministratore delegato di Nissan, Makoto Uchida. Il dirigente giapponese si è detto a suo "agio" e "molto felice" di lavorare con il partner francese Renault. "Non abbiamo annunciato grandi obiettivi in miliardi di sinergie o in milioni di unità vendute. No, abbiamo guardato come l'Alleanza può contribuire ad ognuno dei tre costruttori, per ridurre i costi fissi, ottimizzare i suoi attivi", ha affermato Uchida. L'Ad ha spiegato che la ricerca è un dossier "ancora in discussione", così come quello delle batterie, che rappresenta una "componente chiave nel futuro". "Renault è un partner molto importante – ha continuato – non ci sono nell'industria automobilistica altre alleanza che hanno avuto un successo simile da 20 anni. Abbiamo entrambi una cultura molto forte che si chiama diversità. Abbiamo appreso molto da Renault". Uchida ha concluso che l'azienda non ha mai pensato di ritirarsi dall'Europa.(Frp)