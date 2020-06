Infrastrutture: Raggi, collettore fognario a Casalotti è opera fondamentale, attesa da oltre 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delibera della giunta capitolina ha sbloccato l'iter per la realizzazione del nuovo collettore fognario del Fosso di Campomorto, in zona Casalotti, nel quadrante nord-ovest della città. "Si tratta di un’opera fondamentale, attesa da oltre dieci anni, per riqualificare la zona e ottimizzare il sistema di raccolta delle acque reflue - scrive in un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma -. L’approvazione in giunta rappresenta un tassello fondamentale per prendere in consegna l’area dove sarà eseguito l’intervento e per avviare in tempi brevi il cantiere. Dopo l’inizio dei lavori per il nuovo collettore fognario di ponte Ladrone, nel quadrante sud di Roma, prosegue il nostro percorso di risanamento ambientale e idrico sul territorio. La nostra attenzione è massima con nuovi investimenti e progetti che hanno un immediato riscontro nella vita quotidiana dei cittadini". Raggi aggiunge anche: "Per ripartire dopo l’emergenza coronavirus Roma ha bisogno di nuove infrastrutture sul territorio capaci di garantire un cambio di passo rispetto al passato. I servizi essenziali devono essere assicurati a tutti i cittadini".(Rer)