Portogallo: Partito socialdemocratico, governo non ha trasferito fondi previsti alle Università

- Il governo del Portogallo ha "violato" il bilancio statale 2020 per non aver trasferito alle Università ed ai politecnici tutti i fondi previsti nella versione finale del documento approvata dal Parlamento. E' l'accusa lanciata dal deputato socialdemocratico (Psd), Duarte Marques, che ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro della Scienza e dell'Istruzione superiore, Manuel Heitor, accusando di "commettere una grave violazione" e di "ignorare gli emendamenti che sono stati approvati da una maggioranza parlamentare, nonostante l'opposizione del Partito socialista". Secondo il parlamentare del Psd, l'importo mancante è poco superiore ad un milione di euro, di cui circa 800 mila euro sarebbero stati destinati al Politecnico di Castel Branco e meno di 400 mila euro al Politecnico Tomar. "Non è una somma molto grande, ma per queste istituzioni è fondamentale", ha evidenziato Marques. (Spm)