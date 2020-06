Regno Unito: opposizione critica governo per le posizioni sulle proteste antirazziste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Politici e attivisti britannici hanno criticato il governo per aver suggerito che il Regno Unito non è un paese razzista. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Il governo è stato attaccato anche perché ha affermato che le proteste antirazziste svoltesi durante il fine settimana sono semplicemente basate sulla frustrazione causata dagli eventi avvenuti negli Stati Uniti. Il ministro "ombra" della Giustizia David Lammy ha affermato che è "veramente da ignoranti" pensare che i dimostranti abbiano deciso di protestare unicamente per la violenza della polizia negli Stati Uniti e non per la discriminazione razziale presente nel Regno Unito. L'ex ministro del Partito laburista Dawn Butler ha detto che dare per scontato che le proteste riguardino unicamente gli eventi negli Stati Uniti è un segno che il governo "ancora non ascolta e non dimostra di voler risolvere i problemi di razzismo nel nostro paese". Decine di migliaia di persone hanno protestato nel paese durante il fine settimana. Tuttavia il ministro della Sanità, Matt Hancock, ha tentato di minimizzare il ruolo del Regno Unito nelle proteste. "Ritengo, per fortuna, che tutto si basi sulla risposta agli eventi in America piuttosto che qui, ma comunque dobbiamo continuare a lottare per la tolleranza e per pari opportunità per tutti", ha detto Hancock. Il ministro ha poi affermato che il Regno Unito non è razzista, ammettendo però che ci sono "ingiustizie che devono essere affrontate". Il premier Boris Johnson ha invece criticato i dimostranti in un tweet. Secondo il primo ministro, le proteste del movimento Black Lives Matter sono state "rovinate dai delinquenti – e tradiscono la stessa causa che affermano di servire".(Rel)