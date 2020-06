Germania: ad aprile produzione industriale in calo del 17,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, la produzione industriale della Germania ha subito ad aprile scorso un crollo del 17,9 per cento su base mensile, superando le previsioni che davano il declino al 16,5 per cento. È quanto reso noto oggi dall'Ufficio federale di statistica (Stba). In particolare, la produzione di beni intermedi è diminuita del 13,8 percento, mentre i beni di consumo hanno registrato una contrazione dell'8,7 percento. Per i beni strumentali la picchiata è stata del 35,3 per cento. Già in difficoltà e gravemente colpita dalla crisi del coronavirus, l'industria automobilistica ha subito un crollo della produzione pari al 74,6 per cento. Diversamente, il settore edilizio ha visto l'output scendere soltanto del 4,1 percento. La produzione complessiva è diminuita del 25,3 per cento ad aprile su base annua. Lo Stba ha poi corretto i dati sul declino della produzione a marzo scorso dal 9,2 all'8,9 per cento. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ad aprile le aziende hanno dovuto affrontare “drastiche restrizioni” dovute alle misure attuate dal governo federale dal marzo precedente per contenere la diffusione del coronavirus. Secondo il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco, la crisi “ha toccato il fondo”. Per il dicastero, “con il progressivo allentamento delle restrizioni e la ripresa dell'industria automobilistica, si è avviata la ripresa dell'economia”. Tuttavia, la strada appare particolarmente difficile: ad aprile scorso, gli ordini industriali sono, infatti, crollati del 25,8 per cento su base mensile. (Geb)