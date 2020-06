Roma: sorpreso a rubare in un minimarket a Casilino, arrestato per furto e ricettazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato Casilino hanno arrestato sabato notte un uomo, romano di 39 anni, per furto e ricettazione. Dopo una telefonata al 112, infatti, una volante si è recata in via San Biagio Platani, in zona Casilina, intorno alle 4.30 scoprendo il ladro, con precedenti specifici, a rubare generi alimentari in un minimarket. A seguito di alcuni controlli i poliziotti hanno scoperto anche che l'auto con la quale il 39enne era arrivato sul posto del colpo era rubata. Per questo motivo è stato arrestato per furto e ricettazione ed è in attesa del rito direttissimo.(Rer)