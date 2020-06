Yemen: coronavirus, medico offre cure e consulto per le strade di Sana'a

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Un medico yemenita è sceso in campo per affrontare la crisi da Covid-19 a Sana'a, aggravata dall'incapacità di gestirla delle milizie ribelli Houthi, dando vita ad un ambulatorio ambulante. Il medico, Sami al Hajj, ha lanciato la sua iniziativa nelle strade di Sana'a per aiutare a contenere il coronavirus, nonostante le autorità della sua città non abbiano mai fornito dati ufficiali. La sua idea è stata quella di scrivere sul retro della sua auto un messaggio: "Fermami se hai bisogno di un consulto medico". Il medico gira quindi con la sua auto-ambulatorio per le vie della capitale yemenita e offre cure ai numerosi poveri della città o anche solo un consulto, in assenza di un servizio di assistenza sanitaria in grado di rispondere alle loro esigenze. Questa non è la prima iniziativa del medico. Sin dai primi giorni dello scorso marzo, il dottor Sami ha iniziato a intensificare i suoi sforzi per educare la società, attraverso lezioni via internet, alla prevenzione. Durante le sue lezioni, ha continuato a fare appello ai residenti di Sana'a affinché aderissero alle misure precauzionali e al distanziamento sociale, e ha fatto più volte appello alle autorità per chiudere moschee e mercati popolari.