Fase 3: Zanettin (FI) a Ruocco, risparmio italiani sacro e inviolabile

- Il risparmio degli italiani è sacro ed inviolabile, esclusa qualsiasi ipotesi di "oro alla patria" o di prestiti forzosi. Lo dichiara, in una nota, Pierantonio Zanettin deputato di Forza Italia e componente della commissione parlamentare di inchiesta sulle banche e sul sistema finanziario. "Sabato mattina parlando ad Omnibus, su la 7, l'on Carla Ruocco, ha testualmente dichiarato: 'ci sono 1400 miliardi di risparmi privati che giacciono sui conti correnti, ma con un sistema di garanzie pubbliche si possono far partecipare i risparmi privati anche ad un progetto di rinascita infrastrutturale che comprenda tutte le aree del nostro paese'. Invito la presidente Ruocco a chiarire meglio il suo pensiero, che, così come sinteticamente formulato, può prestarsi a sinistre interpretazioni", ha detto. "Il risparmio degli italiani è sacro ed inviolabile. Va categoricamente esclusa qualsiasi ipotesi di "oro alla patria" o di prestiti forzosi. Se gli italiani tengono i risparmi sui conti correnti è perché ormai non si fidano può di nessuno, dopo essere stati vittime di mille truffe finanziarie, e dopo che troppi politici italiani un giorno si, ed un altro no, minacciano l'uscita dall'euro", ha concluso Zanettin.(Com)