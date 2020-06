Credito: "Les Echos", ombre francesi dietro la scalata di Del Vecchio a Mediobanca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiedendo alla Banca centrale europea (Bce) l'autorizzazione di aumentare al 20 per cento la sua partecipazione in Mediobanca, principale azionista del gruppo Generali, Leonardo Del Vecchio sembra volgere lo sguardo verso la Francia. È quanto si legge sul quotidiano "Les Echos", spiegando che il presidente esecutivo di EssilorLuxottica vuole mettere le mani sulla principale banca d'affari italiana per controllare il più importante gruppo assicurativo del paese. "Se Del Vecchio vuole utilizzare Mediobanca come porta d'entrata in Generali deve dirlo chiaramente e spiegare perché", afferma l'economista Stefano Caselli. “Cosa pensa veramente di Mediobanca dopo le dichiarazioni contraddittorie sulla sua gestione e il suo piano industriale? Che ne è della gestione della sua holding Delfin basata in Lussemburgo?", continua Caselli, ricordando che Del Vecchio "è conosciuto per il suo autoritarismo che ha provocato tensioni in EssilorLuxottica". In questa operazione sembra esserci "l'ombra della Francia", scrive "Les Echos". Il gruppo franco-italiano EssilorLuxottica è basato a Parigi e la banca francese Natixis funge da intermediario nella scalata a Mediobanca, detenuta al 6 per cento da Vincent Bolloré. La Francia è presente anche in Unicredit e Generali, rispettivamente con gli amministratori delegati, Jean-Pierre Mustier, Philippe Donnet.(Frp)