Terrorismo: come è avvenuta l'uccisione del leader di Aqmi Abdelmalek Droukdel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corrispondente del sito mauritano "Sahara Medias" nel nord del Mali, citando fonti ben informate, ha rivelato che l'operazione condotta dalle forze francesi in cui è stato ucciso il capo di Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi), Abdelmalek Droukdel, ha interessato la località di Talhendak, nell'estremo nord-est del Mali, a pochi chilometri dal confine con l'Algeria. Il corrispondente ha aggiunto che il capo di Aqmi era in un veicolo fuoristrada in compagnia di quattro dei suoi più stretti collaboratori tra cui il capo della propaganda e della comunicazione del movimento, Tawfiq Chayeb. Secondo il corrispondente di "Sahara Medias" nel nord del Mali, l'attacco a sorpresa dei soldati francesi ha avuto luogo durante la notte tra mercoledì e giovedì, un chilometro a sud della città di Talhendak, precisamente in un luogo considerato dalle popolazioni come mercato del bestiame, dove gli animali si abberverano nella valle "Oued Awderjan". Il corrispondente ha aggiunto che le forze speciali francesi impegnate nella cattura di Droukdel hanno bombardato il veicolo con precisione, probabilmente usando un drone dotato di missili. Gli elicotteri hanno partecipato all'operazione e si dice che l'unità aviotrasportata sbarcata sulla scena abbia ingaggiato scontri con altri terroristi, mentre le popolazioni locali avevano sentito bombardamenti nella valle. La località si trova a 80 chilometri a est della città di Tessalit, per la sua vicinanza al confine con l'Algeria, è un importante crocevia per i trafficanti dove si vendono prodotti dall'Algeria e costituisce anche un importante punto di passaggio per i migranti illegali verso l'Europa.(Res)