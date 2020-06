Mafia: mani clan su concessioni gioco e scommesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di Finanza di Palermo, nell'ambito dell'operazione "All in", ha dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 10 soggetti, di cui 5 in carcere e 3 sottoposti agli arresti domiciliari nell'ambito di una indagine sulle ingerenze della mafia sulle concessioni statali del gioco e delle scommesse. Il Gip ha disposto il sequestro preventivo dell'intero capitale sociale 8 imprese, con sedi tra Sicilia, Lombardia, Lazio e Campania, cinque delle quali titolari di concessioni governative cui fanno capo i diritti per la gestione delle agenzie scommesse; 9 agenzie scommesse, ubicate a Palermo, a Napoli e in provincia di Salerno, attualmente gestite direttamente dalle aziende riconducibili agli indagati, per un valore complessivo stimato in circa 40 milioni di euro.(Ren)