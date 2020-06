Roma: banda di minorenni aggredisce coetanei e li rapina, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono avvicinati a due amici chiedendo qualche sigaretta e poi li hanno aggrediti: è successo ieri in zona Fidene, quando un gruppo di otto ragazzi, molto probabilmente minorenni, ha circondato due adolescenti con la scusa di qualche sigaretta e poi ha aggredito i 16enni a calci e pugni e ha portato via il borsello di uno dei due, contenente un cellulare, 60 euro e altri effetti personali. Sono intervenuti gli agenti del commissariato Vescovio 1 nel luogo dell'aggressione, in via Suvereto. I ragazzi aggrediti sono stati portati all'ospedale Sandro Pertini ma non sono in gravi condizioni. Il commissariato di Fidene sta svolgendo le immagini per individuare gli otto aggressori. (Rer)