Trasporti: Atac, pagamento creditori privilegiati avverrà entro il prossimo 25 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atac, azienda capitolina per il trasporto pubblico locale, rende noto che "come è stato già comunicato anche in sede istituzionale dalla società, Atac ha messo a disposizione dei commissari tutte le risorse necessarie per ottemperare a quanto previsto dalla procedura di concordato. Nel rispetto del piano di riparto, depositato in Tribunale in data 30 maggio 2020, si procederà al pagamento entro il termine stabilito dal decreto di omologa, nonostante le norme, emanate per far fronte all'emergenza Covid-19, avrebbero consentito il rinvio a dicembre".(Com)