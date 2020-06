Regno Unito: analisti, a rischio “relazione speciale” con Usa in caso di rielezione Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "relazione speciale" tra il Regno Unito e gli Stati Uniti potrebbe terminare se Donald Trump vincerà le elezioni presidenziali una seconda volta. È questa l'opinione di alcuni ex diplomatici e di esperti in politica estera del Partito conservatore del Regno Unito, ripresa dal quotidiano britannico "The Guardian". Gli esperti ritengono inoltre che se sarà Joe Biden a vincere le elezioni, Washington potrebbe considerare l'Unione europea, non più il Regno Unito, come il suo partner più importante. L'ex ministro per lo Sviluppo internazionale del Partito conservatore, Rory Stewart, ha affermato che "se Trump rimane in carica per altri quattro anni ci saranno difficoltà per il sistema globale e per la relazione tra il Regno Unito e gli Stati Uniti". Stewart ha aggiunto che "se dovremo allontanarci dagli Stati Uniti, e con Trump ovviamente c'è questo rischio, ci troveremo in una situazione in cui buona parte del ministero degli Esteri è stata abituata a collaborare strettamente con gli Stati Uniti". Secondo l'ex ministro, un serio distacco diplomatico dagli Stati Uniti "rappresenterebbe il più grande cambiamento di tutti i tempi nel nostro sistema di sicurezza nazionale". Anche l'ex direttore dei servizi segreti di intelligence britannici ed ex ambasciatore alle Nazioni Unite, John Sawers, ritiene che la situazione potrebbe diventare problematica se Trump viene rieletto. "Non c'è dubbio che per noi Trump sia il presidente con cui è più difficile rapportarsi", ha detto Sawers. Parlando del presidente statunitense, Sawers ha affermato che "non si sente veramente parte della comunità transatlantica, non crede veramente nelle alleanze. Non crede veramente nemmeno nella leadership globale degli Stati Uniti".(Rel)