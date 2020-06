Sicurezza: Mauri (Pd), agiremo contro i fascisti, Salvini e Meloni li condannino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il viceministro all'Interno Matteo Mauri ritiene che i fatti di sabato siano "gravissimi" e che "avranno delle conseguenze". Lo ha detto in un'intervista a "La Repubblica" in merito agli scontri alla manifestazione di sabato scorso al Circo Massimo, sottolineando che "è grave che Salvini e Meloni non abbiano trovato un minuto per condannarli. I fascisti - ha aggiunto il viceministro - sono sempre gli stessi e non cambieranno mai. Oggi sono ringalluzziti. Negli ultimi anni è stato creato un clima politico che li ha sdoganati. Credo sia stato giusto non vietare la manifestazione ma obbligarli a farla al Circo Massimo, che è un luogo molto controllabile".