Sicurezza: Mauri (Pd), agiremo contro i fascisti, Salvini e Meloni li condannino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è impedito - ha continuato Mauri - che la violenza dilagasse in città. Avevano chiesto piazza del Popolo: gli è stata negata proprio per ragioni di ordine pubblico. È stato fatto valere il principio costituzionale che garantisce la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero. Non avevamo certezza di cosa sarebbe accaduto ma quello che è successo rappresenterà un precedente di cui si terrà conto". In merito alle quattro manifestazioni che ci sono state dal 30 maggio al 6 giugno a Roma, "le regie sono diverse ma l'obiettivo comune: trasformare disagio e paura in rabbia sociale. Un'operazione che rischia di essere molto pericolosa. Il passato dell'Italia - ha sottolineato Mauri - ci insegna che dobbiamo tenere alta la guardia. Cosa chiara al Viminale e al ministro Lamorgese". (Com)