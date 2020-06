Serbia-Egitto: ministri Esteri a colloquio telefonico, focus su operazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo egiziano Sameh Shoukry. Lo riferisce una nota diramata oggi dal dicastero serbo, precisando che al centro della conversazione sono stati i temi relativi ai rapporti bilaterali e alla cooperazione economica. Dacic e Shoukry hanno concordato sull'opportunità di organizzare una riunione del Comitato misto per la cooperazione economica fra i due paesi non appena si sarà stabilizzata la situazione sanitaria relativa alla pandemia da Covid-19. Nel corso del colloquio i due ministri hanno inoltre espresso soddisfazione per lo sviluppo delle relazioni bilaterali, fondate su una tradizionale amicizia. Il dialogo politico, hanno osservato gli interlocutori, dovrà vedere una continuità ai massimi livelli non appena sarà terminata la pandemia. Il ministro Shoukry ha rivolto a questo proposito un invito all'omologo serbo a compiere una visita ufficiale in Egitto. (Seb)