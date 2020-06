Imprese: alla Farnesina cerimonia di firma del Patto per l'export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, lunedì 8 giugno 2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, avrà luogo la cerimonia di firma del “Patto per l’Export”, durante la quale saranno illustrate le linee strategiche in materia di sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo, alla luce dell’attuale contingenza economica e sanitaria. All’evento, convocato e presieduto dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, interverranno i ministri: delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini, per l'Innovazione tecnologica e la figitalizzazione Paola Pisano; i sottosegretari di Stato allo Sviluppo economico Gian Paolo Manzella e per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano; il presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome Stefano Bonaccini, nonché i principali enti preposti al sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo (tra cui Agenzia Ice, Gruppo Cdp, Sace, Simest, Invitalia e commissario generale per Expo Dubai 2020), Confindustria e circa 20 associazioni rappresentative del sistema imprenditoriale. (Res)