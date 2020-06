© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante del Movimento popolare, Salem Labiad, ha confermato in un post che ha pubblicato su Facebook che il governo di Elyes Fakhfakh può cadere in un solo caso: il ritiro della fiducia da parte di 109 deputati. "Non so quale sia la decisione di Tahyat Tounis". Labiad ha anche assicurato che il Movimento popolare non si ritirerà dal governo.(Tut)