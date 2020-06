Farnesina: al lavoro per i rimpatri, 394 rientrati in 48 ore, totale 93.200

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si ferma l'impegno della Farnesina, attraverso l'Unità di crisi, le ambasciate e i consolati in tutto il mondo, per consentire il rimpatrio degli Italiani bloccati all'estero. Nelle ultime 48 ore sono rientrati in Italia in sicurezza 394 connazionali da diversi Paesi, tra cui il Belgio, Malta, e il Regno Unito, riferisce la Farnesina in una nota diffusa nella serata di domenica. Arrivano così a circa 93.200 le persone che sono rientrate in Italia grazie all'aiuto del ministero degli Esteri, con un totale di 1008 le operazioni da 120 Paesi: un lavoro che continua senza sosta.(Com)