Cina: pneumologo Zhong, vaccino di emergenza contro coronavirus disponibile in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vaccino Covid-19 per uso di emergenza potrebbe essere disponibile in Cina entro l'autunno o entro la fine dell'anno. Lo ha dichiarato Zhong Nanshan, pneumologo ed esperto di malattie infettive cinese. "Sei vaccini candidati contro la Covid-19 sono in fase di sperimentazione clinica in Cina. La vaccinazione su larga scala è ancora il metodo principale per ottenere l'immunità contro il nuovo ceppo di coronavirus. La strategia può richiedere da uno a due anni. Se ci avviciniamo all'immunità di gregge attraverso l'infezione naturale, l'infezione senza alcun intervento, può portare alla morte di circa il sette per cento della popolazione globale. Un costo troppo elevato", ha osservato Zhong. Secondo le informazioni aggiornate il 2 giugno sul sito Web dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il sesto candidato è sviluppato congiuntamente dalla società cinese Fosun, dalla tedesca BioNTech e dal produttore di medicinali statunitense Pfizer. (segue) (Cip)