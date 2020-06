Corea del Nord: Kim Jong-un presiede riunione del Politburo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha ignorato la chiamata giornaliera dell’ufficio di collegamento sudcoreano oggi, 8 giugno, per la prima volta dall’apertura nel 2018 dell’ufficio congiunto a Kaesong, sul lato nordcoreano del confine tra i due paesi. Lo ha annunciato il ministero dell’Unificazione sudcoreano, dopo che Pyongyang ha minacciato di abolire tale ufficio in risposta ai volantinaggi anti-Pyongyang organizzati da gruppi privati sudcoreani. Il silenzio del Nord ha aumentato la preoccupazione a Seul che il regime nordcoreano intenda dare effettivamente seguito alla minaccia di chiudere l’ufficio di collegamento dove opera personale diplomatico di entrambi i paesi, che ha servito da ambasciata sudcoreana di fatto in Corea del Nord sin dalla sua inaugurazione. (segue) (Git)