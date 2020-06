Corea del Nord: Kim Jong-un presiede riunione del Politburo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha intrapreso un iter legislativo per proibire le campagne private tese a inviare volantini propagandistici anti-regime in territorio nordcoreano, dopo che Pyongyang ha minacciato di abbandonare gli accordi militari tra i due paesi in risposta a tali iniziative. Il ministero dell’Unificazione sudcoreano ha annunciato oggi, 4 maggio, che le autorità di Seul hanno già chiesto la fine dei volantinaggi, e che si preparano a bandire per legge quelle ed altre iniziative che “causano tensione” nelle relazioni inter-coreane. L’invio di volantini propagandistici tramite palloni aerostatici in territorio nordcoreano è una pratica che dura da anni, e che lo stesso governo sudcoreano ha praticato lungo le aree di confine tra i due paesi durante le fasi più tese delle relazioni inter-coreane. Il ministero dell’Unificazione ha affermato che la decisione di proibire tale attività è dettata anche da ragioni ambientali. (segue) (Git)