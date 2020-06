Corea del Nord: Kim Jong-un presiede riunione del Politburo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong, ha firmato lo scorso 4 giugno una nota ufficiale nella quale condanna duramente le campagne di volantinaggio contro il regime nordcoreano, e avverte che la riconciliazione e il dialogo intercoreani non potranno mai conciliarsi con tali attività. “Le autorità sudcoreane dovranno pagare un prezzo pesante, se lasceranno che la situazione prosegua accampando scuse”, recita la nota, rilanciata dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Angency” (“Kcna”). Nella nota, Kim Yo-jong è arrivata a minacciare “la chiusura completa del già desolato parco industriale di Kaesong, in aggiunta al blocco già decretato alle visite turistiche del monte Kumgang. O la chiusura dell’ufficio di collegamento Nord-Sud, la cui esistenza costituisce per noi soltanto un problema, o il ritiro dall’accordo militare (per la deescalation) tra Nord e Sud, che si è rivelato di scarsissimo valore”. (segue) (Git)