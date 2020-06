Cina: ministero Scienza, paese rafforzerà cooperazione internazionale sui vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina rafforzerà la cooperazione internazionale nei futuri studi clinici sui vaccini Covid-19. Lo ha dichiarato ieri, domenica 7 maggio, il ministro della Scienza e della tecnologia cinese, Wang Zhigang, durante una conferenza stampa a Pechino. "Lo sviluppo di un vaccino è ancora la strategia fondamentale per superare la pandemia da coronavirus. Il rigore dello sviluppo del vaccino è stato paragonato da alcuni scienziati a una danza che prevede fasi e prove precise", ha detto Wang. In un libro bianco presentato dall'Ufficio Informazioni del Consiglio di Stato alla conferenza stampa, il governo sollecita la cooperazione globale, affermando che la comunità internazionale dovrebbe resistere alla tentazione di puntare il dito e politicizzare il virus. Nel libro bianco, il governo cinese afferma che il costo medico di tutti i pazienti con coronavirus in Cina ammontava a 1,35 miliardi di yuan (191 milioni di dollari) alla fine di maggio. Il presidente cinese Xi Jinping il mese scorso ha promesso un sostegno finanziario di due miliardi di euro nei prossimi due anni per aiutare a gestire la pandemia, in particolare per aiutare i paesi in via di sviluppo. (Cip)