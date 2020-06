Cina: coronavirus, quattro casi di contagio nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 201 casi asintomatici, di cui 44 provenienti dall'estero, sono ancora sotto osservazione medica. Secondo i dati aggiornati a ieri, la Cina continentale ha riportato un totale di 1.780 casi importati. Di questi, 1.717 sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero e 63 sono rimasti ricoverati in ospedale, nessuno in gravi condizioni. Non sono stati segnalati decessi per i casi importati. Secondo la commissione, 3.232 stretti contatti sono ancora sotto osservazione medica dopo che 479 persone sono state dimesse dall'osservazione medica ieri. I casi confermati complessivi in Cina hanno raggiunto quota 83.040, tra cui 65 pazienti ancora in cura, nessuno in gravi condizioni. Complessivamente 78.341 persone sono state dimesse dopo il recupero e 4.634 persone sono decedute a causa della malattia. Ieri, 1.106 casi confermati, tra cui quattro decessi, sono stati segnalati nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, 45 casi confermati a Macao e 443 a Taiwan, tra cui sette decessi. Un totale di 1.049 pazienti a Hong Kong, 45 a Macao e 430 a Taiwan sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero. (Cip)