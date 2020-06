Cina: Commissione sviluppo e riforma, Hainan sarà complementare ad Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il posizionamento e il focus industriale del porto di libero scambio di Hainan sono diversi da quelli di Hong Kong, e dunque l'isola sarà complementare, anziché concorrente dell'ex colonia britannica. "L'ascesa di Hainan non inciderà sullo status di Hong Kong", ha dichiarato Lin Nianxiu, vicecapo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc), in un incontro convocato dall'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato per illustrare il piano generale di sviluppo del porto di libero scambio di Hainan, che è stato presentato il primo giugno. Il piano mira a trasformare la provincia insulare più meridionale della Cina in un centro commerciale esente da dazi a livello globale entro la metà del secolo. Un sistema portuale commerciale incentrato sulla liberalizzazione e facilitazione degli scambi e degli investimenti sarà "sostanzialmente istituito" a Hainan entro il 2025 e diventerà "più maturo" entro il 2035. (segue) (Cip)