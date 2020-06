Cina: Commissione sviluppo e riforma, Hainan sarà complementare ad Hong Kong (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha individuato Hainan come territorio di prima linea per l'integrazione del paese nel sistema economico globale, secondo il piano. L'isola tropicale di 9,5 milioni di abitanti beneficerà di un'aliquota d'imposta sul reddito ridotta e limitata al 15 per cento oltre a un ambiente di investimento semplificato. La decisione di trasformare l'intera isola di Hainan in un porto di libero scambio pilota è stata annunciata dal presidente cinese Xi Jinping durante una visita sull'isola nell'aprile 2018. Da aprile 2018 a febbraio 2020, Hainan ha registrato un aumento del commercio estero di 176,1 miliardi di yuan (24,9 miliardi di dollari), con un forte aumento del 30,4 per cento rispetto al precedente ciclo comparabile. L'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean) è il principale partner commerciale di Hainan con un volume totale di importazioni ed esportazioni di 48 miliardi di yuan (6,8 miliardi di dollari), secondo l'Amministrazione generale delle dogane. (Cip)