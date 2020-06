Germania-Ue: ministro Salute Spahn propone “Nato della sanità” contro pandemie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre perdura la crisi del coronavirus, il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ha proposto un'alleanza europea per il sostegno reciproco in caso di pandemia e altre crisi sanitarie. “Un sorta di Nato della salute”, ha affermato Spahn nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Rheinische Post”. L'obiettivo è fornire una risposta rapida nel caso in cui un virus si diffonda in uno Stato membro dell'intesa. A tale scopo, aggiunge il ministro della Salute tedesco, sono “necessarie strutture comuni con medici, esperti e risorse”. Per esempio, nell'Ue “non si dovrebbero creare 27 riserve nazionali di maschere di protezione”, una per ciascuno Stato membro, ma “si potrebbe costituire una dotazione europea”. Inoltre, Spahn vorrebbe espandere il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) “in una specie di Istituto Robert Koch” di Berlino (Rki). Il riferimento è all'ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. “Tutto questo" sarà discusso anche nel corso della presidenza tedesca del Consiglio dell'Ue”, che inizierà il primo luglio prossimo e proseguirà per i sei mesi successivi, ha evidenziato Spahn. Secondo il ministro della Salute tedesco, “dobbiamo fidarci e confidare di più nell'Europa, soprattutto in una situazione mondiale sempre più bipolare, che è determinata dalla Cina e dagli Stati Uniti". Inoltre, per Spahn, un'azione comune in materia di prevenzione e controllo delle pandemie consentirebbe all'Ue “di non essere così dipendente dal mercato globale” per l'approvvigionamento dei dispositivi sanitari. Infine, Spahn ha annunciato che presenterà l'applicazione del governo federale per il tracciamento dei casi di coronavirus in Germania “nella prossima settimana”. (Geb)