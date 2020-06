Trump replica a Powell: "Truffatore, responsabile d’averci portato alle guerre in Medio Oriente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha replicato all’ex segretario di Stato repubblicano Colin Powell, che nel corso di una intervista alla “Cnn”, lo scorso fine settimana, aveva accusato il presidente di aver violato la Costituzione nella risposta alle proteste in corso nel paese, ed espresso l’intenzione di votare il democratico Joe Biden alle elezioni presidenziali del prossimo novembre.“Colin Powell, un truffatore responsabile d’averci portato alle disastrose guerre nel Medio Oriente, ha appena annunciato che voterà un altro truffatore, il sonnolento Joe Biden. Non era Powell ad aver denunciato al presenza di “armi di distruzione di massa” in Iraq? Non ce n’erano, ma siamo scesi in guerra comunque!” ha scritto il presidente sul proprio profilo Twitter. Nella sua intervista alla Cnn, Powell ha dichiarato di essere “molto vicino a Joe Biden sulle tematiche sociali e politiche”: “Ho lavorato con lui per 35, 40 anni, e ora è il candidato che intendo votare”, ha detto l’ex segretario di Stato, che invece ha definito Trump “un pericolo” per il paese.Alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, il prossimo novembre, l'ex segretario di Stato Colin Powell voterà per il candidato democratico Joe Biden. Lo ha annunciato lo stesso Powell in un'intervista all'emittente televisiva "Cnn". "Le persone stanno realizzando che (il presidente) Donald Trump è un pericolo per il Paese. Si è allontanato dalla Costituzione", ha dichiarato l'ex capo della diplomazia Usa, di orientamento repubblicano, rispondendo a una domanda sull'approccio di Trump in merito alle proteste antirazziste in corso questi giorni negli Stati Uniti."Penso a quello che stiamo vedendo ora, questo massiccio movimento di protesta che non ho mai visto nella mia vita. Penso che il paese stia diventando saggio", ha detto Powell. generale in pensione ha detto a Tapper. Powell è stato il primo afroamericano a ricoprire l'incarico di segretario di Stato durante il primo mandato presidenziale di George W. Bush. (Nys)