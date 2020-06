Germania: “Faz”, perché la Grande coalizione fa il bene del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al governo in Germania dal 14 marzo 2018, la Grande coalizione tra Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD) è spesso divisa e non era desiderata dalle sue stesse parti, ma fa il bene del paese perché “incarna il vasto centro della società”. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo cui l'alleanza tra Cdu, Csu e SpD ha affrontato con successo le sue sfide principali, dal bilancio alle misure di protezione del clima, dalle iniziative per l'energia all'aumento della spesa pubblica per le politiche sociali alla crisi del coronavirus. “La Germania è andata bene”, evidenzia la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo cui dall'avvio della crisi attuale “nessuno ha messo in discussione che la Grande coalizione fosse in grado di far fronte alla situazione”. Lo dimostra il fatto che, “finora”, la società tedesca affronta “così sorprendentemente bene” la crisi, in gran parte merito dell'approccio all'emergenza non ideologico ma “complementare” della Grande coalizione “di centro”. La “Frankfurter Allgemeine Zeitung” auspica quindi che la Grande coalizione possa continuare dopo le elezioni federali che si terranno in Germania a settembre del 2021, anche perché vi sarebbero delle “soluzioni peggiori”. (Geb)