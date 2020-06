Difesa: Usa, ex generale Hodges, piani per riduzione truppe in Germania errore colossale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani degli Stati Uniti per ridurre le proprie truppe di stanza in Germania da 34.500 a 9.500 effettivi sono un “errore colossale” e dimostrano come il presidente degli Usa, Donald Trump, “non capisca” il loro “ruolo essenziale per la sicurezza dell'America”. È quanto affermato dal generale a riposo Ben Hodges, dal 2014 al 2017 alla guida del Comando dell'esercito degli Stati Uniti in Europa (Usareur), come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Se gli Usa riducessero il proprio contingente in Germania, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe “il grande vincitore”, ha a sua volta dichiarato il generale a riposo Klaus Naumann, dal 1991 al 1996 capo di Stato maggiore della Difesa tedesco e dal 1996 al 1999 presidente del Comitato militare della Nato. (Geb)