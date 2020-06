Business news: Brasile, ad aprile vendita di veicoli nuovi cala del 66 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immatricolazioni di veicoli nuovi in Brasile sono diminuire ad aprile 2020 del 66 per cento rispetto a marzo 2020 e del 76 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. In tutto, secondo quanto reso noto dalla Federazione nazionale della distribuzione automobilistica (Fenabrave) sono state vendute solo 55.700 unità tra auto, veicoli commerciali leggeri, camion e autobus. In particolare, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, ad aprile 2020 le vendite di automobili e veicoli commerciali leggeri sono diminuite del 77 per cento quelle di camion del 54 per cento e quelle di autobus del 78,5 per cento. (Res)