Business news: Argentina, attività industriale ad aprile segna -33,5 per cento

- L'attività industriale in Argentina ha sofferto nel mese di aprile un crollo del 33,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). A incidere in modo determinante sul risultato è il blocco parziale delle attività decretato dal governo nel quadro dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del nuovo coronavirus. Il dato aggregato del primo quadrimestre segna invece un calo del 13,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A trascinare al ribasso l'indice sono in particolare l'industria dell'abbigliamento e delle calzature (-79,1 per cento), quella metallurgica (-70,7 per cento), quella del tabacco (-59,5 per cento), quella tessile (-57,8 per cento), della plastica (-38,5 per cento), e del petrolio (-34,4 per cento). Unico settore a mantenere con difficoltà il livello di attività è quello alimentare con solo un calo limitato al -1,0 per cento. (Res)