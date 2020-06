Business news: Cile, inflazione in discesa a maggio dello 0,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi in Cile ha registrato a maggio una flessione dello 0,1 per cento, secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Ine). L'inflazione accumulata nei primi cinque mesi dell'anno si attesta in questo modo all'1,3 per cento, mentre sui 12 mesi l'incremento è del 2,8 per cento. A incidere principalmente sul dato complessivo, oltre alla svalutazione del dollaro sul peso cileno e al crollo del prezzo del petrolio, è anche il calo generalizzato della domanda nel contesto dell'emergenza sanitaria e della crisi economica determinate dalla pandemia del nuovo coronavirus. Le voci del paniere che hanno segnato i maggiori ribassi figurano appunto le benzine (-3 per cento), i trasporti (-0,6 per cento), e ristoranti e hotel (-0,7 per cento). Tra le voci con segno positivo figurano invece i prodotti la cui domanda è aumentata con la pandemia, come i prodotti domestici (+0,5 per cento). (Res)