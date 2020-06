Business news: Messico, a maggio calo record nella produzione auto, -93,7 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio in Messico si sono prodotte 22.119 automobili, il 93,7 per cento in meno di quanto registrato nello stesso mese del 2019. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi). Si tratta del calo più sensibile registrato da quando se ne tiene traccia statistica, sottolineano i media locali ricordando che il blocco è strettamente legato alla prolungata sospensione dei lavori nelle fabbriche di assemblaggio, dettata dall'emergenza del nuovo coronavirus. il comparto automobilistico è entrato solo da giugno nel novero delle attività ritenute "essenziali" e quindi non soggette alle misure precauzionali volute dal governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador. Due imprese, Audi e Volskwagen sono rimaste totalmente ferme, con zero vetture prodotte durante tutto il mese, mentre General Motors ne ha assemblate 8.970 e Fiat Chrysler Automobiles (Fca) 3.291. (Res)