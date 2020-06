Usa: senatore repubblicano Romney sfila coi manifestanti di fronte alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano Mitt Romney, non nuovo a dure prese di posizione contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha partecipato personalmente alle manifestazioni di protesta contro il “razzismo sistemico” e gli abusi di Polizia di fronte alla Casa Bianca ieri, 7 maggio, in una plateale contestazione del capo dello Stato. Il repubblicano dello Utah si è unito ad alcune centinaia di manifestanti evangelici che hanno preso posizione a fianco del controverso movimento “Black Lives Matter”. Il senatore ha dichiarato di essersi unito alla marcia di protesta per “trovare un modo di porre fine alla violenza e alla brutalità, e per assicurarmi che la gente comprenda che le vite dei neri sono importanti”. Le proteste di ieri hanno segnato la prosecuzione delle mobilitazioni innescate dalla morte di George Floyd, il cittadino afroamericano ucciso il 25 maggio da quattro agenti di Polizia di Minneapolis. Nei giorni scorsi, le proteste hanno progressivamente assunto il carattere di un movimento contro il presidente in carica, accusato anche da diversi esponenti repubblicani di aver “diviso il paese” minacciando il ricorso alle forze armate in risposta alle manifestazioni violente e ai saccheggi. Nel fine settimana il senatore Romney si è unito ad esponenti di spicco dell’establishment conservatore, come l’ex presidente Usa George W. Bush, annunciando a sorpresa che il prossimo novembre non appoggeranno la rielezione di Trump, ma piuttosto la candidatura a presidente dell’ex vicepresidente democratico Joe Biden. (segue) (Nys)