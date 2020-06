Usa: senatore repubblicano Romney sfila coi manifestanti di fronte alla Casa Bianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, il prossimo novembre, l'ex segretario di Stato Colin Powell voterà per il candidato democratico Joe Biden. Lo ha annunciato lo stesso Powell in un'intervista all'emittente televisiva "Cnn". "Le persone stanno realizzando che (il presidente) Donald Trump è un pericolo per il Paese. Si è allontanato dalla Costituzione", ha dichiarato l'ex capo della diplomazia Usa, di orientamento repubblicano, rispondendo a una domanda sull'approccio di Trump in merito alle proteste antirazziste in corso questi giorni negli Stati Uniti. "Penso a quello che stiamo vedendo ora, questo massiccio movimento di protesta che non ho mai visto nella mia vita. Penso che il paese stia diventando saggio", ha detto Powell. generale in pensione ha detto a Tapper. Powell è stato il primo afroamericano a ricoprire l'incarico di segretario di Stato durante il primo mandato presidenziale di George W. Bush. (Nys)